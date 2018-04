Angela Merkel (r.) und Annegret Kramp-Karrenbauer. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Annegret Kramp-Karrenbauer will in der CDU als neue Generalsekretärin eine umfassende Programmdebatte vorantreiben. "Die Programmdiskussion ist ein Angebot an alle Gruppierungen in der Partei", sagte die CDU-Politikerin in Berlin. Der Prozess soll "von der Basis an die Spitze" erfolgen. Das soll Grundlage für die Aufstellung der Partei sein.



Kramp-Karrenbauer kündigte ihren Rücktritt als Ministerpräsidentin des Saarlandes an. "Ich habe mir diese Entscheidung nicht leicht gemacht."