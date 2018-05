Dorothee Bär (CSU). Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Die designierte Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär, will "die großen Dinge in Angriff nehmen". "Mein Ziel ist es, Visionen aufzuzeigen", sagte die CSU-Politikerin im ZDF heute journal. Digitalisierung sei nicht nur der Breitbandausbau.



Sie wolle es ermöglichen, dass Projekte wie autonomes Fahren oder das Reisen mit Flugtaxis umgesetzt werden können. "Ich diskutiere darüber, wo wir digital in fünf, zehn oder 15 Jahren stehen, um tatsächlich da auch Champions League zu spielen."