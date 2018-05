Olaf Scholz (SPD) soll Bundesfinanzminister werden. Quelle: Axel Heimken/dpa

Der als künftiger Finanzminister gehandelte Olaf Scholz beteuert, dass die SPD in einer Großen Koalition am ausgeglichenen Haushalt festhalten wird. "Die Sozialdemokraten stehen für solide Finanzen", sagte der Hamburger Bürgermeister dem "Spiegel".



Der neuen Bundesregierung stünden in den kommenden vier Jahren insgesamt 1,4 Billionen Euro zur Verfügung. "Ansonsten sind wir auf zusätzliches Wachstum und daraus entspringende Steuermehreinnahmen angewiesen", erklärte Scholz.