Vera Jourova ist EU-Justizkommissarin. Archivbild

Quelle: Francisco Seco/AP/dpa

Kurz vor der Europawahl warnt EU-Justizkommissarin Vera Jourova vor Desinformationskampagnen im Wahlkampf. "Wir dürfen nicht zulassen, dass auch nur in einem Mitgliedstaat die Wahlergebnisse durch Manipulation verfälscht werden.", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch weil die Wahlen "Schicksalswahlen für Europa sind".



Die EU-Kommission befürchtet vor allem eine Einmischung Russlands mit sogenannten Social Bots, also automatisch erstellten Beiträgen in sozialen Netzwerken.