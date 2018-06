Die Foto-App «Snapchat» soll einfacher nutzbar werden. Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Die Foto-App Snapchat soll nach erneut miesen Quartalszahlen einfacher nutzbar werden. Der grundlegende Umbau solle dem Dienst auch mehr ältere Nutzer bringen, kündigte der Mitgründer und Chef der Betreiberfirma Snap, Evan Spiegel, an.



Die Zahlen für das dritte Quartal fielen so desolat aus, dass die Aktie im nachbörslichen Handel am Dienstag um rund 16 Prozent abstürzte. Der Quartalsverlust belief sich auf 443,2 Millionen Dollar nach 124,2 Millionen vor einem Jahr.