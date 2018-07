Auch Umweltschützer wollen das Projekt stoppen. Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Polen warnt vor einer Destabilisierung Europas durch das deutsch-russische Pipelineprojekt Nord Stream 2. "Das ist kein Wirtschaftsprojekt, das müssen wir in aller Deutlichkeit sagen, es ist ein politisches Projekt", sagte Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Europaparlament in Straßburg.



Die Gasleitung biete Russland "unglaubliche Einflussmöglichkeiten". Der Bau in der Ostsee hatte kürzlich begonnen, obwohl neben Polen auch andere EU-Länder und die EU-Kommission Bedenken haben.