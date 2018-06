Siemens will weltweit 6.900 Stellen streichen. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Der Elektrokonzern Siemens plant in der schwächelnden Kraftwerkssparte die Schließung seiner Werke im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen rund 920 Arbeitsplätzen. Dies teilte das Unternehmen in München mit. Weltweit werden 6.900 Arbeitsplätze abgebaut, davon etwa die Hälfte in Deutschland.



Siemens-Chef Joe Kaeser hatte bereits zuvor "schmerzhafte Einschnitte" für das Kraftwerksgeschäft angekündigt. Auch betriebsbedingte Kündigungen schloss Siemens nicht aus.