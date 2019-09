Die US-Truppen bleiben in voller Stärke in Afghanistan. Archiv.

Die USA haben lange mit den Taliban in Afghanistan über eine Truppenreduzierung verhandelt, mittlerweile nennt US-Präsident Donald Trump die Gespräche "tot". Jetzt wurde aber bekannt, was eigentlich geplant war.



Nicht nur die USA, sondern auch alle anderen Nato-Partner sollten ihre Truppen in Afghanistan reduzieren. Hätten die USA zum Beispiel 30 Prozent ihrer Soldaten abgezogen, hätte das auch für Deutschland gegolten. Ob dieser Deal noch zustande kommen kann, ist aktuell völlig unklar.