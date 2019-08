Die Justizvollzugsanstalt in Bochum.

Quelle: Stephan Schütze/dpa

Der aus einem Bochumer Gefängnis entkommene Häftling hat für seine Flucht wohl seine Stellung als Sportwart ausgenutzt. Er habe demnach "Teile aus dem Sportbereich" zusammenmontiert und sie an der fünf Meter hohen Gefängnismauer als "Steighilfe" benutzt.



Der 42-Jährige sei für die Wartung der Geräte in der Turnhalle zuständig gewesen. Er sei wohl über ein Oberlicht im zweiten Stock auf ein Vordach gesprungen, von dort in den Innenhof gelangt und dann über die Mauer geklettert. Von ihm fehlt weiter jede Spur.