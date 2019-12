Das Logo des Bundeskartellamtes.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Deutschlands oberste Wettbewerbshüter haben in diesem Jahr deutlich mehr Bußgelder wegen verbotener Kartellabsprachen verhängt als zuvor. Wie das Bundeskartellamt mitteilte, lag die Höhe der Gelder bei 848 Millionen Euro. 2018 waren es 376 Millionen Euro gewesen.



In der Vergangenheit lag der Wert schon höher: 2014 verdonnerte die Behörde Firmen zur Zahlung von einer Milliarde Euro. Kartellabsprachen sind grundsätzlich verboten: Sie hemmen den Wettbewerb, was beim Kunden zu höheren Kosten führt.