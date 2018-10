Der Rotkohl in den Händen von Friedrich von Schönberg ist kaum größer als ein Handball. "Nur halb so groß wie sonst, teilweise ist er noch kleiner", sagt der Landwirt aus Kerpen-Blatzheim bei Köln. Auch Weiß- und Grünkohl seien in diesem Jahr kleiner oder trockener als üblich. Vor allem beim Grünkohl musste von Schönberg große Verluste hinnehmen. Schuld ist die Dürre des Sommers. Nun fehlt das Gemüse, das der Landwirt eigentlich dem Obst- und Gemüseverarbeiter Stollenwerk liefern wollte.