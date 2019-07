Sommerwetter in Köln. Symbolbild

Quelle: Federico Gambarini/dpa

Zum Wochenstart kommt in Deutschland die Hitze mit deutlich mehr als 30 Grad zurück. Zum Wochenstart klettern die Temperaturen nach oben. Für den Norden und Nordosten sagen die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu 26 Grad voraus, ansonsten steigen die Werte aber schon bis auf 33 Grad.



Am Dienstag wird es dem DWD zufolge dann noch heißer: Im Südwesten können es 36 Grad werden und auch im Nordosten wird die 30-Grad-Marke geknackt. Nur an den Küsten wird es nicht ganz so heiß.