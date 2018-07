Ein ausgebrannter Wald im Bezirk Ljusdal Quelle: Mats Andersson/TT NEWS AGENCY/dpa

Die Zahl der Waldbrände in Schweden ist deutlich zurückgegangen. Laut Notrufzentrale gibt es noch 27 Feuer im ganzen Land. In der vergangenen Woche waren es teils mehr als 70.



Löschen konnte die Feuerwehr vor allem kleine Brände. Die vier großen Brände sind außer Kontrolle, die Rettungskräfte arbeiten nur noch daran, dass sie sich nicht weiter ausbreiten. Dafür schlagen sie beispielsweise Schneisen oder brennen Felder kontrolliert ab, so dass das Feuer dort keine Nahrung mehr findet