Antriebsspindel für eine Schmiedepresse der Schuler AG. Quelle: Marijan Murat/dpa

Deutschlands Maschinenbauer haben ihre Position als weltweit drittgrößter Produzent gemessen am Umsatz im vergangenen Jahr erfolgreich behauptet. Angetrieben von der Konjunkturerholung insbesondere in Europa steigerte die exportorientierte Branche ihren Erlös um 5 Prozent auf insgesamt 274 Milliarden Euro, teilte der Branchenverband VDMA mit.



Weltgrößter Hersteller war wieder China mit einem Umsatz von 910 Milliarden Euro. Auf Rang zwei folgten wie schon in den Vorjahren die USA (326 Mrd).