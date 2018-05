Kleine-Brockhoff: Das ist in Deutschland der Trump-Effekt. Der oberste Repräsentant eines Landes wird mit dem Land gleichgesetzt. Derzeit steckt das deutsch-amerikanische Verhältnis in einer Trump-Rezession. Umgekehrt hat Deutschland in den USA einen guten Ruf, wahrscheinlich den besten seit dem Zweiten Weltkrieg. Deshalb ist es auch so überraschend, dass ein Trommelfeuer von Deutschlandkritik aus dem Weißen Haus kommt, die mit der Stimmung in der Bevölkerung so gar nicht übereinstimmt.