Macron und Von der Leyen auf der Luftfahrtmesse in Le Bourget.

Macron war es jedenfalls, der die Kandidatur von der Leyens ins Spiel brachte - und keineswegs die deutsche Seite. Bei seiner Ankunft am Dienstag in Brüssel habe er verlangt, dass man im Besprechungsraum der französischen Delegation ein Flipchart aufstellen möge. Darauf habe er sich dann geradezu gestürzt, um zwei Optionen zu skizzieren – eine davon mit von der Leyen an der Kommissionsspitze, worauf sich die Staats- und Regierungschefs dann am selben Abend geeinigt haben. So berichtet es die Zeitung "La Parisien".