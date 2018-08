Armin Laschet (CDU) ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird laut "Rheinischer Post" neuer Bevollmächtigter der Bundesregierung für die deutsch-französische Kulturarbeit. Das Bundeskabinett will demnach die Entscheidung am Mittwoch bekanntgeben.



Das Amt des Kulturbevollmächtigten ist im Elysee-Vertrag von 1963 verankert. Kultur ist in Deutschland Ländersache. Einen Bundeskulturminister gibt es nicht. Damit Paris für diese Themen einen Ansprechpartner hat, wurde das Amt 1963 eingeführt.