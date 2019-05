Kunstwerk der "Urbanart Biennale" 2019 an der Völklinger Hütte

Quelle: dpa

Seine Kumpel sind in der "Kaffekisch", der alten Bergmannskantine. Sie trinken Fanta und Spezi. An der Wand eine große Uhr, sie zeigt immer 11:09 Uhr. Das war die Uhrzeit, als die letzte Schicht in Velsen aus der Tiefe kam bevor die Grube schloss - da blieb die Zeit stehen. Unter der Uhr steht in großen Buchstaben "Glück Auf" an der Wand. Früher, nach Schichtende standen hier Hunderte Bergarbeiter. An diesem Nachmittag sind sie ein knappes Dutzend am Stammtisch - sie reden über Europa. Viele haben Familie in beiden Ländern. Im Saarland und in Lothringen haben sich die Grenzen immer wieder verschoben, Europa war immer normal.