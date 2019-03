Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Archivbild

Quelle: Kamil Zihnioglu/AP/dpa

Der Bundestag und die französische Nationalversammlung können künftig enger zusammenarbeiten. Dazu hat der Bundestag einem gemeinsamen Parlamentsabkommen zugestimmt, für das die Nationalversammlung in Paris bereits grünes Licht gegeben hat. Es sieht die Gründung einer deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung vor.



Die Parlamentarische Versammlung wird sich aus 50 deutschen und 50 französischen Abgeordneten zusammensetzen. Sie soll erstmals am 25. März in Paris tagen.