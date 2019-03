Seidendorf: In Frankreich glaubt man an die Kraft der Politik und besonders an die Kraft des Präsidenten. Deswegen schwingt Macron auch große Reden: Das wird vom französischen Präsidenten so erwartet, dass er mit Worten und Visionen sein Land verändern will. Macron hat mit dem Wunsch nach mehr Europa Wahlen gewonnen und glaubhaft gemacht: Wir können den Klimawandel nicht allein bekämpfen oder Internet-Konzerne und soziale Netzwerke nicht allein regulieren. Den Mut, im Wahlkampf stark auf Europa zu setzen, hat in Deutschland so keine Partei.