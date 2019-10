Bau eines Airbus A350 in Toulouse, Frankreich

Quelle: dpa

Airbus steht außerdem für eine künftige gemeinsame Rüstungspolitik: Zusammen mit Dassault arbeitet das Unternehmen derzeit an einem künftigen Luftkampfsystem (FCAS), das Kampfflugzeuge, Drohnen und Satellitensysteme umfassen soll. Spanien will sich ebenfalls daran beteiligen, hat aber bislang noch keinen konkreten Beitrag zugesagt.



Problematisch sind bislang allerdings die gemeinsamen Exportrichtlinien. In Frankreich ist die Rüstungsindustrie ein wichtiger Arbeitgeber, der stark vom Export abhängt - auch in Länder, in die Deutschland lieber nicht exportiert, beispielsweise nach Saudi-Arabien. Möglicherweise einigen sich beide Seiten am Mittwoch auf einen Kompromiss, der Frankreich beim Export freie Hand lässt, so lange der deutsche Anteil nicht über einen gewissen Prozentsatz hinausgeht.