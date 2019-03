Die deutsch-französische Zusammenarbeit soll vertieft werden.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Der Bundestag will in der kommenden Woche die Weichen für eine engere Zusammenarbeit mit der französischen Nationalversammlung stellen. Er will dazu das deutsch-französische Parlamentsabkommen beschließen, für das die Nationalversammlung bereits zugestimmt hat.



Die Verabschiedung steht am Mittwoch auf der Tagesordnung des Bundestags. Das Abkommen sieht die Gründung einer deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung vor. Sie soll erstmals am 25. März in Paris tagen.