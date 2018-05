Die erbitterten Stellungskämpfe am Hartmannswillerkopf begannen Ende 1914 und dauerten eineinhalb Jahre an. Im Zuge der Angriffe und Gegenangriffe war der Berg im Elsass abwechselnd unter deutscher und französischer Kontrolle. Die Kämpfe waren extrem hart. In den Schützengräben standen die Soldaten bis zum Knie in einem Sumpf aus Fäkalien und Leichenteilen, Cholera und Typhus breiteten sich aus. Einen Sieger gab es am Ende nicht.