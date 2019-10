Letzte Vorbereitungen für den Besuch von Bundeskanzlerin Merkel in Indien - dort stehen vor allem Wirtschaftsfragen auf dem Programm (Archivbild).

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Man darf ihn nicht zu genau nehmen, darauf weist die Weltbank bei der Bekanntgabe ihres "Ease of Doing Business"-Index selber im Kleingedruckten hin. Trotzdem warten Regierungen und Unternehmen jedes Jahr auf Neue gespannt auf die Rangliste der Unternehmensfreundlichkeit, in der Weltbank-Experten Staaten auf ihre Attraktivität als Wirtschaftsstandort abklopfen. Wie einfach ist es, in einem Land wie Indien zu investieren? Wie hoch sind die bürokratischen Hürden? Und wie verhält es sich mit den Rahmenbedingungen für langfristige Geschäftsvorhaben? Eine gute Platzierung im "Doing Business"-Index ist ein gutes Signal an Investoren. Deshalb kommt das aktuelle Ranking für Indien wie gerufen.