Facebook-Logo. Symbolbild

Quelle: Tobias Hase/dpa

Facebook kann sich nicht darauf berufen, Gerichtsbeschlüsse in deutscher Sprache nicht zu verstehen. Das hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mitgeteilt. Ein Düsseldorfer hatte eine einstweilige Verfügung gegen Facebook erwirkt. Diese ließ er Facebooks Europazentrale in Irland zustellen.



Doch Facebook bestand auf einer englischen Übersetzung: Auf Deutsch verstehe man den Inhalt nicht. Die Richter verweisen jedoch darauf, dass Facebook in Deutschland seine Plattform in deutscher Sprache zur Verfügung stellt.