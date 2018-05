Oliver Welke über wichtige und unwichtige Passagen im neuen Grokovertrag. Quelle: ZDF/Willi Weber

Live gucken geht nicht, das wäre Wassili Nikitin zu spät. Wenn in Deutschland die "heute-show" ausgestrahlt wird, ist es in Samara bereits nach Mitternacht. Die russische Industriestadt am Ufer der Wolga ist den Fernsehstudios in Köln zwei Stunden voraus. Aber am Samstagvormittag, spätestens am Sonntag, holt sich Nikitin die neueste Ausgabe von Oliver Welkes Satiresendung auf den Laptop. Einerseits, weil er sie ganz witzig findet. Aber mehr noch, um sein Deutsch auf den neuesten Stand zu bringen.