Loew: Wir tun uns in Deutschland manchmal schwer mit Symbolen. Aber im öffentlichen Raum der Republik fehlt tatsächlich eine zentrale Anerkennung des Leidens in Polen im Zweiten Weltkrieg. Das Gedenken an die vielen Millionen Opfer in Polen - Juden und Nicht-Juden - muss verstärkt ins Bewusstsein der Deutschen gelangen. Dabei sollte es neben einem Denkmal aber auch und vor allem darum gehen, kontinuierliche Bildungsarbeit zu leisten.