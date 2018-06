Bundespräsident Steinmeier besucht Polen. Quelle: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat bei seinem Besuch in Warschau davor gewarnt, den erreichten Stand der Versöhnung zwischen Polen und Deutschland in Gefahr zu bringen. Es gebe zwar "belastende Alltagsprobleme", so Steinmeier in Warschau.



Aber der Blick auf die Geschichte mache die Verantwortung der heutigen Politiker für die Partnerschaft beider Länder deutlich. Anlass des Besuchs war die Erinnerung an die Wiedererlangung der polnischen Unabhängigkeit vor 100 Jahren.