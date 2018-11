Kanzlerin Angela Merkel will eine "ehrliche Diskussion".

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Zum Auftakt des deutsch-russischen Petersburger Dialogs haben sich beide Seiten für eine offene Auseinandersetzung auch über ihre tiefgreifenden Differenzen ausgesprochen. "Deutschland ist an vielfältigen und verlässlichen Beziehungen mit Russland gelegen", schrieb Kanzlerin Angela Merkel (CDU).



An dem zweitägigen Gesprächsforum nehmen am Donnerstag und Freitag 250 deutsche und russische Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und anderen gesellschaftlichen Bereichen teil.