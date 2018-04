Schepp: Ich denke, wir werden in der neuen Amtszeit von Präsident Putin eine Wirtschaftspolitik sehen, die im Wesentlichen das umfasst, was wir gegenwärtig sehen. Die Regierung hier ist mit Recht stolz darauf, was sie in der Makroökonomie erreicht hat. Wir haben inzwischen eine Inflationsrate für die ersten zwei Monate dieses Jahres von zwei Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Russland hat die sechshöchsten Währungsreserven in der Welt, die sechsniedrigste Staatsverschuldung in der Welt. Sie hat also eine grandiose makroökonomische Situation. Und das trotz des Doppeldrucks aus niedrigen Rohstoffpreisen, die stark gefallen waren, und westlichen Sanktionen. Auf dem Feld der konkreten inneren Wirtschaftsverfassung sind sicherlich Reformen mehr als wünschenswert. Das würde Russland ein größeres Wachstum bescheren als das, was es in diesem Jahr mit ungefähr 1,8 Prozent erwarten darf.