40 Kilogramm schweres Münzgeld beschlagnahmt. Archivbild

In einem Auto haben Zollbeamte in Bietingen an der deutsch-schweizerischen Grenze 18.000 Euro Bargeld entdeckt - nicht etwa in Scheinen, sondern in Münzen. Das mehr als 40 Kilogramm schwere Münzgeld wurde im Wagen von zwei Männern bei deren Ausreise in die Schweiz gefunden, wie das Hauptzollamt im baden-württembergischen Singen mitteilte.



Gegen den Beifahrer, der sich zu dem Geld bekannte, wurde wegen Nichtanmeldens des Bargelds ein Bußgeldverfahren eingeleitet.