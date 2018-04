Sammar stammt aus dem Umkreis der Flugzeugattentäter von 9/11. Quelle: Keith Meyers / Pool/THE NEW YORK TIMES POOL/EPA FILE/dpa

Der deutsch-syrische Islamist Mohammed Haidar Sammar ist nach kurdischen Angaben in Syrien festgesetzt worden. Sammar soll der Hamburger Zelle um Mohammed Atta, einem der Attentäter vom 11. September 2001, eng verbunden gewesen sein. Zuletzt soll er sich der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) angeschlossen haben.



Sammar war als Kind nach Deutschland gekommen. 2002 geriet er ins Visier der Fahnder, weil er Atta in Hamburg für das Terrornetzwerk Al Kaida rekrutiert haben soll.