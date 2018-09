Der türkische Finanzminister Berat Albayrak spricht in Berlin. Quelle: Soeren Stache/dpa

Der türkische Finanzminister Berat Albayrak sieht den Beginn einer "neuen Ära" in den Beziehungen seines Landes zu Deutschland und der EU. "Wir haben den Spannungsprozess hinter uns gelassen", sagte er in Berlin. Die Türkei und Deutschland könnten hoffnungsvoll in die Zukunft blicken.



Albayrak kam nach Berlin, um den Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan nächste Woche vorzubereiten. Der 40-jährige Finanzminister ist der Schwiegersohn Erdogans und gilt als sein "Kronprinz".