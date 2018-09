Das autokratische Regime Erdogans und die Furcht vor Terroranschlägen haben deutsche Touristen in den vergangenen Jahren vor Reisen in die Türkei abgeschreckt. 2016 kamen fast ein Drittel weniger deutsche Touristen in das Land als noch 2015. In diesem Jahr allerdings kann die Türkei in dieser Hinsicht wieder aufatmen. Im Juni reisten rund 18 Prozent mehr deutsche Urlauber in die Türkei als im Vorjahresmonat. Im gesamten ersten Halbjahr waren es mit gut 1,5 Millionen Gästen aus Deutschland sogar ein Viertel mehr als im ersten Halbjahr 2017. Der Boom hat zwei Gründe: Zum einen werden Türkei-Reisende mit Schnäppchenpreisen angelockt. Zum anderen macht der Verfall der türkischen Lira Reisen in die Türkei finanziell sehr attraktiv.