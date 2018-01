Wallraff sieht auch Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in der Pflicht: "Er müsste klären, welche deutschen Staatsbürger noch auf dieser Fahndungsliste stehen, und die Betroffenen warnen." Dies gelte umso mehr, da in der Ukraine schon wieder ein deutscher Staatsbürger wegen seiner Kritik an der Türkei festgehalten werde. Für Wallraff steht fest: "Der wahre Grund für die Verfolgung von Dogan Akhanli ist seine literarische Auseinandersetzung mit dem Genozid an den Armeniern."