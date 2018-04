Die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara entspannen sich. Quelle: Christian Charisius/dpa

Nach der Freilassung eines weiteren Deutschen aus türkischer Haft sieht die Bundesregierung eine "positive Entwicklung" im Verhältnis zu Ankara. Dennoch gebe es weiterhin "schwierige Themen", sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr.



Am Vorabend war der 55-Jährige David Britsch nach mehrmonatiger Abschiebehaft in der Türkei wieder in die Heimat zurückgekehrt. Es war die zweite Freilassung eines Deutschen in dieser Woche. Erst am Montag kam die Journalistin Mesale Tolu frei.