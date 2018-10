Terezia Mora in Darmstadt. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die deutsch-ungarische Schriftstellerin Terezia Mora hat in Darmstadt den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis erhalten. Der Preis gilt als die wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.



In ihrer Dankesrede kritisierte Mora eine Veränderung der Debattenkultur: In den vergangenen Monaten habe sich die öffentliche wie die private Rede in Deutschland in eine Richtung radikalisiert, "die uns zu recht besorgt sein lässt", sagte die 47-Jährige im Staatstheater Darmstadt.