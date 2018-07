Ihre Werke schreibt Terézia Mora in deutscher Sprache. Quelle: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa

Die Schriftstellerin Terezia Mora bekommt den Georg-Büchner-Preis 2018. Das teilte die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt mit. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis gilt als wichtigste literarische Auszeichnung in Deutschland.



Die Autorin wurde 1971 in Ungarn geboren und wuchs dort zweisprachig auf. Sie studierte ab 1990 in Berlin Hungarologie und Theaterwissenschaften. Anschließend ließ sie sich zur Drehbuchautorin ausbilden. Seit 1998 ist Mora als freie Autorin tätig.