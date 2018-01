Der Physiotherapeut Torsten Lengfeld unterstützt Wilks Arbeit eine Woche lang als "OP-Helfer", wie der 48-jährige Mainzer sagt. Auch er ist zum wiederholten Mal in Syrien. Im Anschluss an den Rakka-Einsatz will er in einem zweiwöchigen Kurs Helfer in Reha-Zentren weiterbilden. In Quamishlo, der mit circa 400.000 Einwohnern größten Stadt im Kurdengebiet Rojava in Nordsyrien. Wie können bei Patienten Thrombosen, wunde Stellen oder Lungenentzündungen verhindert werden? Um solche Fragen geht es Lengfeld dann.