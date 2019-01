Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer. Archivbild

Quelle: Arne Immanuel Bänsch/dpa

Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer hat nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Parlament vor einem ungeordneten Austritt Großbritanniens aus der EU gewarnt. Die EU sei gut beraten, "Zeit einzuräumen, die erforderlich ist, um zu einer Mehrheitsmeinung in der Bevölkerung und im Parlament zu kommen", sagte Kramer.



Das Abstimmungsergebnis im Unterhaus zeige in aller Deutlichkeit, dass in der Brexit-Frage die britische Regierung in keine Richtung eine Mehrheit im Parlament habe.