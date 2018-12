Zum 76. Mal werden Anfang Januar die Golden Globes verliehen.

Quelle: Chris Pizzello/Invision/dpa

Die Politsatire "Vice" ist mit sechs Nominierungen der Favorit im Rennen um die Golden Globes. Der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck kann mit seinem Künstlerporträt "Werk ohne Autor" ebenfalls auf einen Preis hoffen.



Auch Daniel Brühl hat erneut Chancen auf einen Golden Globe. Der 40-Jährige wurde für seine Rolle in der Krimiserie "The Alienist" als bester Hauptdarsteller in einer Serie nominiert. Die Trophäen werden am 6. Januar 2019 in Beverly Hills verliehen.