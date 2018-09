Adel al-Dschubair, Außenminister Saudi-Arabiens. Archivbild Quelle: Oliver Berg/dpa

Deutschland und Saudi-Arabien haben eine zehnmonatige diplomatische Krise beigelegt. Außenminister Heiko Maas (SPD) und sein saudischer Amtskollege Adel al-Dschubair verständigten sich in New York darauf, dass der im November 2017 aus Protest abgezogene saudische Botschafter nach Deutschland zurückkehrt.



Der Vorgänger von Maas, Sigmar Gabriel (SPD), hatte Saudi-Arabien "Abenteurertum" in Nahost vorgeworfen und das Königshaus damit verärgert. Daraufhin zog Riad den Botschafter ab.