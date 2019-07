Elon Musk, CEO von Tesla (Archiv).

Der Chef des US-Elektroautobauers Tesla, Elon Musk, hat mit den Senatschefs von Berlin und Hamburg telefoniert und sich über lange Wartezeiten bei der Zulassung von Autos in Deutschland beschwert. Das bestätigten die Kanzleien.



Tesla hat in Deutschland nicht in jedem Fall einen Zulassungsservice. Wenn der neue Wagen eintrifft, bekommt der Kunde den Hinweis, dass er sein Auto jetzt selbst zulassen kann. In Berlin und Hamburg gab es in der Vergangenheit tatsächlich erhebliche Probleme.