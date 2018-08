Autobahnraststätte (Archiv). Quelle: Christian Charisius/dpa

Ein Autofahrer ist vor dem höchsten Verwaltungsgericht in Rheinland-Pfalz mit dem Versuch gescheitert, alle Toiletten an Autobahnraststätten grundsätzlich kostenlos benutzen zu können. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz wies die Klage mit der Begründung zurück, dafür gebe es keine Anspruchsgrundlage.



Mit der Entscheidung bestätigten die Richter das Urteil der Vorinstanz. Den Antrag auf Zulassung der Berufung beim Bundesverwaltungsgericht lehnten sie ab.