US-Präsident Donald Trump hat den Europäern erneut mit höheren Zöllen auf Autoimporte gedroht. Autos seien wirklich das große Problem, sagte der Republikaner auf einer Kundgebung vor Anhängern in Pennsylvania mit Blick auf die EU. "Wir werden Mercedes Benz mit Zöllen belegen, wir werden BMW mit Zöllen belegen."



Derzeit entfallen auf jedes Auto aus US-Produktion, das in Europa fahren soll, zehn Prozent Zoll. In die Gegenrichtung sind es nur 2,5 Prozent.