Nun ist es einmal mehr amtlich: Opel ist vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) dazu verdonnert worden, fast 100.000 Autos in die Werkstätten zurück zu rufen. Am Montag hatte eine Razzia der Staatsanwaltschaft an den Opel-Standorten in Rüsselsheim und Kaiserslautern stattgefunden. Es geht um den Anfangsverdacht auf Manipulationen von Dieselmotoren - nun also auch bei Opel. Damit hat diese Woche eines gezeigt: Der Dieselskandal ist weit von einem Ende entfernt.