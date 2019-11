Ein Fahrkartenautomat der Deutschen Bahn. Archivbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Kunden der Deutschen Bahn konnten am Morgen vielerorts keine Fahrkarten am Automaten kaufen. Zahlreiche Geräte hätten in verschiedenen Regionen wegen eines technischen Problems nicht zur Verfügung gestanden, sagte ein Sprecher. Am späten Vormittag sei das Problem behoben worden und die Automaten wieder in Betrieb gegangen. Wie viele der 6.000 Automaten betroffen waren, blieb unklar.



Zugbegleiter seien angewiesen worden, bei Buchung an Bord keinen Aufpreis zu verlangen, sagte der Sprecher.