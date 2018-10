Anzeige von Bahn-Verspätungen auf einem Smartphone (Archivbild) Quelle: dpa

Der Nachteil des Verfahrens: Der Portalbetreiber fungiert nur als Bindeglied oder Bote zwischen Kunde und Bahn. Er druckt die bei ihm eingehenden Anträge aus und schickt sie per Post an das Servicecenter Fahrgastrechte der Deutschen Bahn. Die Bearbeitung dauert hier in der Regel bis zu einem Monat. Der Erstattungsbetrag wird anschließend in voller Höhe an den Kunden überwiesen. Der erste Antrag ist kostenlos. Für Folgeanträge verlangt der Portalbetreiber 99 Cent pro Antrag.