Der Bund und die Deutsche Bahn wollen nach ZDF-Informationen in den kommenden zehn Jahren rund 86 Milliarden Euro in den Erhalt des zum Teil maroden Schienennetzes stecken. Das ist erheblich mehr Geld als bisher. Die Summe sieht eine Grundsatzeinigung über eine neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung vor. Die Laufzeit der Vereinbarung soll zehn Jahre betragen. Der größte Anteil der Gelder kommt vom Bund: Er trägt 62 Milliarden Euro (6,2 Milliarden Euro pro Jahr). Die Deutsche Bahn trägt aus Eigenmitteln 24,2 Milliarden Euro (also 2,4 Milliarden Euro pro Jahr).