Die noch fahrenden Züge sollten am nächsten Bahnhof enden, wie das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mitteilte. Die Strecke Hamburg-Berlin sei dicht, sagte ein Bahnsprecher am Mittag. Auch der Zugverkehr in Richtung Westen sei unterbrochen. In Nordrhein-Westfalen und im nördlichen Rheinland-Pfalz war der Nah- und Fernverkehr wegen des Sturms schon eingestellt worden. Einschränkungen gab es auch auf der Strecke Hamburg-Lübeck. Auch am Flughafen Hamburg kam es zu Einschränkungen. So seien Flüge nach Stuttgart, Düsseldorf, Köln, München und Amsterdam gestrichen worden.